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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد برونزية أبطال أفريقيا .. مسار يفوز بـ١٢ هدفا في دوري السيدات

جانب من مباراة مسار
جانب من مباراة مسار
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يسعى فريق مسار  للكرة النسائية بقياده مدربه الكابتن احمد رمضان جاد للتميز في دوري الكرة النسائية ، وذلك بعد تحقيقه للميدالية البرونزية والمركز الثالث في دوري أبطال أفريقيا .

حقق فريق مسار فوزا ثمينا على فريق بالم هيلز  ب 12 هدف نظيف  في الجولة العاشرة من دوري الكرة النسائية .

وتعد هذه اول مباراة يخوضها الفريق في الدوري وذلك بعد تأجيل مبارياته للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا لتكون هذه المباراة السادسة له في الدوري من اصل ١٠ جولات ويجمع ١٨ نقطة من خلال ٦ انتصارات . 

وانطلقت اليوم مباريات الجولة العاشرة من دوري كرة القدم النسائية، بعد فترة التوقف الدولي.

ضمت الجولة 7 مباريات أبرزها الأهلي أمام بيراميدز والزمالك ضد اتحاد بسيون والبنك الأهلي ضد الطيران.

مسار كرة النسائية دوري الكرة النسائية