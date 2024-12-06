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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

في سن الـ37.. ميسي يفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الأمريكي

ميسي
ميسي
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فاز أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم لموسم 2024.

وظفر ميسي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لأول مرة، خلال الموسم الثاني له مع فريق إنتر ميامي.

نجح ميسي في خطف الأنظار منذ انضمامه إلى إنتر ميامي، وقدم مستويات استثنائية أسهمت في حصول فريقه على لقب درع المشجعين كأفضل فريق في الدوري العادي.

أرقام ميسي مع إنتر ميامي

شارك ميسي في 22 مباراة مع إنتر ميامي، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 11 آخرين، وذلك في سن الـ37.

على الرغم من الأداء المميز للبرغوث ميسي وفريقه، إلا أن إنتر ميامي ودع منافسات الدوري الأمريكي في المرحلة الفاصلة بعد خسارته أمام أتالانتا.

يشارك إنتر ميامي بقيادة ميسي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلعب إنتر ميامي في المجموعة الأولى من مجموعات كأس العالم للأندية 2025، إلى جانب الأهلي، وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، ليترقب ليونيل ميسي المشاركة في مونديال الأندية بنظامه الجديد.

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