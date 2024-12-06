العراق: وضع اللمسات الأخيرة للمئذنة الحدباء بعدما دمرتها داعش

يجري فريق أثري، وضع اللمسات الأخيرة في المئذنة الحدباء لجامع النوري الكبير بمدينة الموصل العراقية، وذلك في إطار تعافي المدينة واستعادة روحها بعدما تعرض لجمة تدميرية من تنظيم داعش الإرهابي.

ووفقا لبيان صادر عن اللجنة الأثرية المشرفة على إعادة اعمار جامع النوري في مدينة الموصل، فإن بناء مئذنة الجامع يتواصل باستعمال المواد القديمة ونفس القطع الأصلية من طابوق المئذنة التي فجرتها عصابات داعش الإرهابية في عام 2017.

ونقلًا عن وكالة الأنباء العراقية، فإن رئيس اللجنة منقب الآثار عبد الله محمود أكد أنه "تم الانتهاء من أعمال البناء بشكل كامل في مئذنة الجامع النوري، ولم يتبق سوى البلاط الداخلي وبعض الانهاءات مثل الأعمال الكهربائية و النوافذ والأبواب".

وأضاف "محمود" أننا "حافظنا على أثرية المئذنة و تراثيتها من خلال استعمال القطع الأصلية من الطابوق وبنفس مواد المونة المستعملة سابقاً، كما حافظنا على ميلانها وعلى تفاصيلها الدقيقة كالزخارف الهندسية المنفذة على بدن المئذنة، وعود المئذنة هو عودة الروح الى الموصل لأنها تعبر عن هوية المدينة".

من جانبه، قال مهندس موقع اليونسكو مصطفى خالد الديواني، إن "إعادة إعمار جامع النوري من قبل منظمة اليونسكو جرت بالتعاون مع مفتشية التراث والآثار والوقف السني في نينوى، والآن نشهد إتمام الأعمال الانشائية داخل المئذنة بشكل كامل".

وأضاف “الديواني” أنه تم إدراج القطع الأثرية الموثقة والتي تم الحصول عليها من داخل الموقع، وهي ما تقارب من 25 ألف قطعة أثرية من جسم المئذنة، و استعملنا مزيجاً من الطرق القديمة والحديثة في إعادة إعمار المئذنة بأساس جديد يحافظ على الهوية التراثية المعمارية للمئذنة".

زيارة المفوضة الاتحادية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، لويز أمتسبيرج لجامع النوري

يشار إلى أن جامع النوري الكبير، أحد علامات المدينة، والمشهور بالمنارة الحدباء، والتي صعد على منبره أبو بكر البغدادي (قُتل في غارة أمريكية ٢٠١٩) ليعلن قيام دولته المزعومة، وتمكن التنظيم الإرهابي من تدمير المسجد في الوقت الذي تحركت فيه قوات الأمن العراقية لاستعادة المدينة، وقد رصدت له دولة الإمارات تمويلًا كبيراً من أجل ترميمه.

و أعلنت منظمة اليونسكو عن مسابقة دولية لتقديم أفضل تصميم لإعادة إعمار الجامع، وقد فاز بالمسابقة، أبريل٢٠٢١، فريق من المهندسين المعماريين المصريين قدم تصميمًا بعنوان (حوار الأروقة) وقد انتهت مرحلتين من إعمار المسجد، و يأمل أهالي المدينة في استكمال مراحل الترميم. ووفقا للكتاب المنشور على موقع الأمم المتحدة، والذي يضم تفاصيل مشروع "روح المدينة" الذي يستهدف إعادة إحياء الموصل، فإن المرحلة التمهيدية بدأت بعدة إجراءات أولية تضمنت نزع الألغام من الموقع المتضرر وإزالة المواد الخطرة، ثم تم غربلة الأنقاض لتحديد الشظايا القيمة التي يمكن حفظها وإعادة استخدامها في عملية إعادة البناء، وذلك تحت رعاية مجموعة من الخبراء الدوليين ومشاركة الهيئة العامة للآثار والتراث في العراق.



كما أجرى الخبراء العاملون في الموقع دراسات لفحص الهيكل ووثقوا النتائج التي توصلوا إليها من أجل التخطيط لعملية إعادة البناء والترميم، وتزامنت هذه الأنشطة مع تثبيت أرضية الموقع لكي يصبح جاهزا لمرحلة إعادة البناء الفعلية، كما أنه أجريت دراسة استقصائية في عام ٢٠٢٠ أظهرت أن نحو ٧٠٪ من سكان الموصل أعلنوا عن رغبتهم في إعادة بناء مصلى جامع النوري بالشكل الذي كان عليه قبل تدميره مع إدخال بعض التحسينات عليه مع الحفاظ على الخصائص الأساسية للهيكل وأحجام عناصره الرئيسية.

عمل التنظيم الإرهابي على إخفاء مناطق أثرية بالكامل بتعمد تدميرها، منها رباط لأحد المتصوفة يعود إلى العصر العباسي، ومنها تدمير ضريح وقبة المؤرخ الشهير ابن الأثير المعروف بكتاب "الكامل في التاريخ"، وهدم جامع النبي دانيال، ومسجد يعود للفترة العثمانية، ومشهد يعود للدولة الحمدانية، وهدم المدرسة النظامية للوزير نظام الملك السلجوقي، ومعظم المقامات الصوفية، كما تضررت المواقع المسيحية ومنها كنيسة الساعة ونهب ديرها، وكنيسة الطاهرة التي تعرضت لأضرار جسيمة.

ويجري حالياً ترميم كثير من هذه المواقع.