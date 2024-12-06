البنك الأهلي ينافس على الصدارة في دوري الكرة النسائية

حقق اليوم فريق البنك الأهلى للكرة النسائية فوزًا ثميناً على فريق الطيران بسبعة أهداف نظيفة في الجولة العاشرة من دوري الكرة النسائية ،ليواصل سلسلة الإنتصارات المتتالية فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز، تحت قيادة كابتن محمد كمال المدير الفنى.

وأحرزت الأهداف كل من : جانيت بوندي وطيبات ادويكي وملك الهجين وكرمة وهبة وعائشة قيس .

ليصبح البنك الأهلي يتنافس على صدارة الدوري مع فريق الاهلي ، حيث حصد ٢٤ نقطة من خلال 8 مباريات خاضها حقق خلالها ٨انتصارات متتالية.

وانطلقت اليوم مباريات الجولة العاشرة من دوري كرة القدم النسائية، وذلك بعد فترة التوقف الدولي.

وضمت الجولة 7 مباريات أبرزها الأهلي أمام بيراميدز، والزمالك ضد اتحاد بسيون والبنك الأهلي ضد الطيران.

وجاءت نتائج الجولة الـ10 من الدوري المصري للكرة النسائية الأهلي 6-1 بيراميدز.

الزمالك 4-0 اتحاد بسيون

زد اف سي 3-0 إنبي

الاتحاد السكندري 0-3 المصري

المقاولون العرب 0-0 دلفى

وادي دجلة 4-0 المعادي و اليخت

مسار 12-0 بالم هيلز

البنك الأهلي 7-0 الطيران



وجاء ترتيب الدوري المصري للسيدات بعد نهاية الجولة العاشرة لموسم 2024/2025 كالتالي:

1. الأهلي: 9 مباريات، 9 انتصارات، 27 نقطة.

2. البنك الأهلي: 8 مباريات، 8 انتصارات، 24 نقطة.

3. زد: 9 مباريات، 7 انتصارات، 21 نقطة.

4. وادي دجلة: 8 مباريات، 6 انتصارات وتعادل واحد، 19 نقطة.

5. الزمالك: 8 مباريات، 6 انتصارات، 18 نقطة.

6. مسار: 6 مباريات، 6 انتصارات، 18 نقطة.

7. بيراميدز: 8 مباريات، 5 انتصارات، 15 نقطة.

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