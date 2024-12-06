التنسيقية تشارك فى مؤتمر تحالف دول البريكس بلس الدولى

شاركت الدكتورة حنان وجدى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى مؤتمر تحالف دول البريكس بلس الدولى - رئيسا للجنة المنظمة للمؤتمر، حيث قامت اللجنة المنظمة لمؤتمرات البريكس باختيار مصر رئيسا للجنة المنظمة للمؤتمر.

انعقد المؤتمر بمشاركة ممثلين من أعضاء دول البريكس بلس، في جمهورية الهند، وشهد المؤتمر مناقشة سبل تعزيز التعاون بين دول البريكس بلس.

وألقت حنان وجدي، عضو التنسيقية، كلمة أثناء المؤتمر، توجهت خلالها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم للشباب في مصر، كما وجهت الشكر لإدارة اللجان المنظمة لمؤتمرات البريكس لاختيارها رئيسا للجنة المنظمة لمؤتمر الهند.

وأشارت في كلمتها إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تحالف البريكس 31.2 مليار دولار في عام 2022، مؤكدة أنه لا يمكن تجاهل المخاطر المتوقعة التي يواجهها العالم حالياً، من مخاطر سياسية واقتصادية ومالية فى مختلف مجالات الأعمال المختلفة والتي تشمل مخاطر الائتمان ومخاطر العملة ومخاطر تكلفة التأمين ومخاطر الكوارث البيئية.

وتابعت وجدي: فيما يتعلق بالاستراتيجيات الجديدة ونجاح تفعيل آليات أعمالها بين دول التحالف، فإن التغيرات والتطورات السريعه فى بيئة الأعمال تحتم على الجميع التركيز على الآليات الآتية:

1. قوة التحول الرقمي، نحن نعيش في العصر الرقمي، 78% من المنظمات التي تبنت استراتيجيات التحول الرقمي حققت طفرات في إيراداتها، لذا فإن التطور التكنولوجي أصبح ضروريًا للعمل بين دول تحالف البريكس.

2. استراتيجيات التركيز على العملاء، من 15: 20% زيادة متوسط ربحية في المنظمات الصناعية والتجارية التي تركز على العميل.

3. المرونة: تبني التغيير والابتكار في مواجهة الاضطرابات - المرونة هى المفتاح الحقيقى للازدهار.

4. الاستدامة: من خلال استدامة الربحية مع أهداف واضحة.

ويحتاج تحالف البريكس إلى المزيد من الشركات المستدامة التي تربط بين بعضها البعض والتي تخدم شعبنا "وهذا يحتاج إلى المزيد من الدراسات الدقيقة على مستوى الاقتصاد الجزئى أيضاً وخاصة فيما يتعلق بالتجارة الدولية.

5. القيادة والثقافة التي تشكل جوهر تنفيذ الاستراتيجية - عالم الأعمال سريع التغير، لذا لا ينبغي علينا أن نتفاعل مع التغيير فحسب، بل يجب أن نتوقعه ونخطط له ونتكيف معه بشكل أسرع.

في ختام أعمال المؤتمر، توجهت لاريسا - رئيس مجموعة تحالف البريكس، بالشكر إلى جمهورية مصر العربية وإلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمشاركتها الفعالة في مؤتمرات البريكس منذ تدشينها.

