ترتيب دوري الكرة النسائية .. الأهلي والبنك الأهلي يتنافسان على الصدارة ومسار يتألق

ننشر ترتيب دوري الكرة النسائية بعد انتهاء ١٠ جولات من عمر الدوري ، وكانت قد انطلقت اليوم مباريات الجولة العاشرة من دوري كرة القدم النسائية، بعد فترة التوقف الدولي.

ضمت الجولة 7 مباريات أبرزها الأهلي أمام بيراميدز والزمالك ضد اتحاد بسيون والبنك الأهلي ضد الطيران.

جاءت نتائج الجولة الـ10 من الدوري المصري للكرة النسائية

الأهلي 6-1 بيراميدز

الزمالك 4-0 اتحاد بسيون

زد اف سي 3-0 إنبي

الاتحاد السكندري 0-3 المصري

المقاولون العرب 0-0 دلفى

وادي دجلة 4-0 المعادي و اليخت

مسار 12-0 بالم هيلز

البنك الأهلي 7-0 الطيران



وجاء ترتيب الدوري المصري للسيدات بعد نهاية الجولة العاشرة لموسم 2024/2025 كالتالي:

1. الأهلي: 9 مباريات، 9 انتصارات، 27 نقطة.

2. البنك الأهلي: 8 مباريات، 8 انتصارات، 24 نقطة.

3. زد: 9 مباريات، 7 انتصارات، 21 نقطة.

4. وادي دجلة: 8 مباريات، 6 انتصارات وتعادل واحد، 19 نقطة.

5. الزمالك: 8 مباريات، 6 انتصارات، 18 نقطة.

6. مسار: 6 مباريات، 6 انتصارات، 18 نقطة.

7. بيراميدز: 8 مباريات، 5 انتصارات، 15 نقطة.