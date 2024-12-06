ترتيب دوري الكرة النسائية .. الأهلي والبنك الأهلي يتنافسان على الصدارة ومسار يتألق

ننشر ترتيب دوري الكرة النسائية بعد انتهاء ١٠ جولات من عمر الدوري ، وكانت قد انطلقت اليوم مباريات الجولة العاشرة من دوري كرة القدم النسائية، بعد فترة التوقف الدولي.
ضمت الجولة 7 مباريات أبرزها الأهلي أمام بيراميدز والزمالك ضد اتحاد بسيون والبنك الأهلي ضد الطيران.
جاءت نتائج الجولة الـ10 من الدوري المصري للكرة النسائية
الأهلي 6-1 بيراميدز
الزمالك 4-0 اتحاد بسيون
زد اف سي 3-0 إنبي
الاتحاد السكندري 0-3 المصري
المقاولون العرب 0-0 دلفى
وادي دجلة 4-0 المعادي و اليخت
مسار 12-0 بالم هيلز
البنك الأهلي 7-0 الطيران
وجاء ترتيب الدوري المصري للسيدات بعد نهاية الجولة العاشرة لموسم 2024/2025 كالتالي:
1. الأهلي: 9 مباريات، 9 انتصارات، 27 نقطة.
2. البنك الأهلي: 8 مباريات، 8 انتصارات، 24 نقطة.
3. زد: 9 مباريات، 7 انتصارات، 21 نقطة.
4. وادي دجلة: 8 مباريات، 6 انتصارات وتعادل واحد، 19 نقطة.
5. الزمالك: 8 مباريات، 6 انتصارات، 18 نقطة.
6. مسار: 6 مباريات، 6 انتصارات، 18 نقطة.
7. بيراميدز: 8 مباريات، 5 انتصارات، 15 نقطة.