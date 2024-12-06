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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ترتيب دوري الكرة النسائية .. الأهلي والبنك الأهلي يتنافسان على الصدارة ومسار يتألق

جانب من مباراة البنك
جانب من مباراة البنك الاهلي
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ننشر ترتيب دوري الكرة النسائية بعد انتهاء ١٠ جولات من عمر الدوري ، وكانت قد انطلقت اليوم مباريات الجولة العاشرة من دوري كرة القدم النسائية، بعد فترة التوقف الدولي.

ضمت الجولة 7 مباريات أبرزها الأهلي أمام بيراميدز والزمالك ضد اتحاد بسيون والبنك الأهلي ضد الطيران.

جاءت نتائج الجولة الـ10 من الدوري المصري للكرة النسائية 

 الأهلي 6-1 بيراميدز
الزمالك 4-0 اتحاد بسيون
زد اف سي 3-0 إنبي
الاتحاد السكندري 0-3 المصري
المقاولون العرب 0-0 دلفى
وادي دجلة 4-0 المعادي و اليخت
مسار 12-0 بالم هيلز
البنك الأهلي 7-0 الطيران


وجاء ترتيب الدوري المصري للسيدات بعد نهاية الجولة العاشرة لموسم 2024/2025 كالتالي:

1. الأهلي: 9 مباريات، 9 انتصارات، 27 نقطة.
2. البنك الأهلي: 8 مباريات، 8 انتصارات، 24 نقطة.
3. زد: 9 مباريات، 7 انتصارات، 21 نقطة.
4. وادي دجلة: 8 مباريات، 6 انتصارات وتعادل واحد، 19 نقطة.
5. الزمالك: 8 مباريات، 6 انتصارات، 18 نقطة.
6. مسار: 6 مباريات، 6 انتصارات، 18 نقطة.
7. بيراميدز: 8 مباريات، 5 انتصارات، 15 نقطة.

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