مارتينيز وتورام يقودان تشكيل إنتر ميلان أمام بارما بالدوري الإيطالي

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بارما، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

يستضيف فريق إنتر ميلان، اليوم الجمعة، نظيره بارما على ملعب جوزيبي مياتزا، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز تشكيل إنتر ميلان أمام بارما، إذ يتواجد على رأس الهجوم رفقة الفرنسي ماركوس تورام.

يسعى الإنتر لتحقيق الفوز على بارما؛ من أجل مواصلة اللحاق بقمة الدوري الإيطالي، التي يتربع عليها نابولي.

يحتل إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، بينما يأتي بارما في المركز الحادي عشر وفي رصيده 15 نقطة.

تشكيل إنتر ميلان لمواجهة بارما

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بيسيك - دي فراي - باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس- نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوغلو - هنريك مختيريان - ديماركو

وفي الهجوم: لاوتارو ماتينيز - ماركوس تورام.