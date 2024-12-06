دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة أورلاندو بايرتس "صور"

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراة أورلاندو التي تقام في الثالثة ظهر غد السبت بتوقيت القاهرة على استاد أورلاندو الوطني بالعاصمة جوهانسبرج، في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

استهل الفريق مرانه الأخير بقراءة الفاتحة، وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

أدى لاعبو الأهلي فقرات بدنية متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وتدريبات بدنية قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة، وانتهى المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين.

وأدى ثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى.