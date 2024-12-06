يمنع نزلات البرد ويقوي الجهاز الهضمي...فوائد تناول البرتقال

فاكهة البرتقال من الفواكه الأشهر في فصل الشتاء ،ويحتوي البرتقال على نسبة كبيرة من فيتامين سي ونسبة من المركبات النباتية المضادة للأكسدة “الفلافونويد”

فوائد البرتقال

البرد



يحتوي البرتقال على نسبة كبيرة من فيتامين سي ونسبة من المركبات النباتية المضادة للأكسدة “الفلافونويد” التى تعمل على تقوية المناعة مما يساعد في الوقاية من الإصابة بنزلات البرد والإنفلوانزا وفي حالة الإصابة بها يساعد على سرعة التعافي منها .



الرجيم

البرتقال فاكهة خالية من الدهون وتحتوي على نسبة جيدة من السكر الصحي كما أنها تحتوي على نسبة جيدة من الألياف تساعد على زيادة الشعور بالشبع مما يساعد فى تقليل السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص طوال اليوم.



الحامل

يحتوي البرتقال على نسبة جيدة من حمض الفوليك الضروري في فترة الحمل لتعزيز صحة الأم وحماية جنينها من التشوهات. كما أنه يساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وتقوية الجهاز المناعي للمرأة الحامل والوقاية من هشاشة العظام التي تكون المرأة الحامل أكثر عرضة لها.

الجهاز الهضمي

من فوائد البرتقال للمعده أنه يحتوي على نسبة جيدة من الألياف التى تساعد على تحسين الهضم وتقليل الإضطرابات الهضمية بالإضافة لخصائصه المضادة للالتهابات فيقلل فرص الإصابة بقرح المعدة والأمعاء، وأوضحت بعض الدراسات أن مضادات الأكسدة في البرتقال ربما تلعب دوراً في التقليل من فرص الإصابة ببعض أنواع السرطان بما فيها سرطان المعدة.

القلب



يحتوي البرتقال على نسبة جيدة من فيتامين سي ومركبات الفلافونويد والكاروتينات وتؤكد الدراسات أن التناول المنتظم لهذه المواد الغذائية يحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

وأشارت الى أن تناول عصير البرتقال بشكل منتظم يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب ويقلل مستويات السكر في الدم ويقلل مستويات الكوليسترول الضار.

القولون



قد تساعد مضادات الأكسدة المتواجدة بوفرة في البرتقال على الوقاية من بعض أنواع السرطان بما فيها سرطان القولون بالإضافة لخصائصه المضادة للالتهاب التي تقلل تهيج القولون والالتهابات الناتجة عنه.

الكبد

قد يساعد البرتقال فى دعم صحة الكبد ووظائفه ويقلل من فرص تلف خلاياه بفضل المركبات المضادة للأكسدة وفيتامين سي الموجودة به كما أن خصائصه المضادة للالتهابات قد تساعد في الوقاية من التهابات الكبد.

المفاصل



يحتوي البرتقال على كميات جيدة من الكالسيوم والبوتاسيوم لأجل هذا قد يساعد فى دعم صحة المفاصل ويقوي العظام كما أنه يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات تلعب دوراً في الوقاية من التهابات وآلام المفاص

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