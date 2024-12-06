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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية العراقي: أمن سوريا والعراق مرتبطان ببعضهما وبأمن الدول المحيطة

فؤاد حسين
فؤاد حسين
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أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين اليوم الجمعة، أن أمن سوريا يتعلق بأمن المنطقة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف وزير خارجية العراقي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه السوري والإيراني، الجمعة 6 ديسمبر 2024، أن أمن سوريا والعراق مرتبطان ببعضهما وأمن البلدين يرتبط بأمن الدول المحيطة، لافتا إلى أن المحور الأساسي لاجتماعاتنا هو الأوضاع الخطيرة والصعبة بسوريا والوضع الأمني وتبعاته.

وأدان وزير خارجية العراق الهجمات المسلحة في المدن والمحافظات السورية وكذا، ندين من يقف وراءها من منظمات إرهابية.

وأكد على حماية الأراضي والحدود العراقية وإبعاد العراق عن أي هجمات إرهابية.

وشدد على دعم الشعب السوري من خلال إرسال المساعدات الإنسانية له وللنازحين.

وأضاف الوزير العراقي، أن بغداد ستبادر إلى عقد اجتماع لعدد من الدول لمناقشة الأوضاع الخطرة في سوريا، مضيفا أنه سيتم إجراء اتصالات دبلوماسية للوصول بتفاهمات مع ممثلي هذه الدول وبعضها أعضاء في أستانا.

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