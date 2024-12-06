كرة القدم النسائية.. الأهلي يفوز على بيراميدز بسداسية في الدوري

نجح الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي في تحقيق فوز كبير على بيراميدز بنتيجة ٦-١، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري.
رفع الأهلي رصيده إلى ٢٧ نقطة، محققا العلامة الكاملة بالمسابقة التي بدأها بالفوز على الزمالك في الجولة الأولى ثم وادي دجلة ومودرن سبورت والمعادي واليخت واتحاد بسيون والاتحاد السكندري والجونة وإنبي.
بدأ الأهلي مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من: مها الدمرداش وألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول ولولو نصر وأمل ناصر وحبيبة عمر وحبيبة عصام ومنة طارق ونادين غازي وشارتي روبن.
وجلس على دكة البدلاء كل من: إسراء السقا ونور إدريس وجنى محمود ومريم عفيفي وسارة كرد وثريا أشرف ونادين محمد وميا داردن وكاميليا الديب.
الشوط الأول:
بدأ الشوط الأول حماسيا من جانب الفريقين، وتبادلا الكرات في وسط الملعب دون وجود لخطورة حقيقية على المرمى.
في الدقيقة ١٢ أشعلت حبيبة عصام المباراة بهدف رائع من ركلة ركنية نفذتها بشكل مباشر إلى داخل المرمى ليتقدم الأهلي بهدف، ثم أضافت نفس اللاعبة الهدف الثاني لها في المباراة وللفريق من رأسية بعد تنفيذ متقن من منة طارق لركلة ركنية.
وواصل الأهلي الضغط القوي، وفي الدقيقة ٢٠ عادت حبيبة عصام إلى زيارة شباك المنافس من جديد وسجلت الهدف الثالث بعد مرور رائع من مدافعة بيراميدز بمهارة كبيرة ثم سددت بقوة على يمين حارسة المرمى وتزيد الفارق لصالح الأهلي.
ونجحت شارتي روبن في تسجيل الهدف الرابع للفريق في الدقيقة ٢٥ بعد مجموعة من التمريرات المتبادلة بين لاعبات الفريق، حتى وصلت الكرة إلى شارتي لتحولها بنجاح من تسديدة قوية إلى داخل المرمى، وينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي برباعية نظيفة.
الشوط الثاني:
أجرى ديميتري لوبوف، المدير الفني للأهلي، أول التبديلات بنزول كاميليا الديب بدلًا من منة طارق مع بداية الشوط الثاني الذي جاءت أحداثه سريعة من جانب الأهلي، حيث نجحت نادين غازي في تسجيل الهدف الخامس بعد ضغط قوي على حارسة بيراميدز.
وفي الدقيقة ٥١، أجرى الأهلي تغييرين بمشاركة ثريا أشرف ونادين محمد على حساب ألكسندرا جورجيڤيتش ولولو نصر.
هدأ اللعب قليلا بين الفريقين، وحاول بيراميدز الوصول إلى مرمى الأهلي وسجل الهدف الأول في الدقيقة ٦٨ من عمر المباراة.
وأجرى لوبوف تبديلًا جديدًا بنزول مريم عفيفي بدلًا من حبيبة عصام، وبعد عدة محاولات من جانب الأهلي، نجحت نادين محمد في تسجيل الهدف السادس من تسديدة قوية من خارج منطقة الـ ١٨، في الدقيقة ٨٤.
وجاءت آخر تبديلات الأهلي بمشاركة سارة الكرد على حساب شارتي روبن.
حاول بيراميدز تقليل الفارق، ولكن دفاع الأهلى نجح في إفساد هجمات المنافس لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بسداسية.