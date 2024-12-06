كرة القدم النسائية.. الأهلي يفوز على بيراميدز بسداسية في الدوري

نجح الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي في تحقيق فوز كبير على بيراميدز بنتيجة ٦-١، ‏في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات ‏الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري.‏

رفع الأهلي رصيده إلى ٢٧ نقطة، محققا العلامة الكاملة بالمسابقة التي بدأها بالفوز على ‏الزمالك في الجولة الأولى ثم وادي دجلة ومودرن سبورت والمعادي واليخت واتحاد بسيون ‏والاتحاد السكندري والجونة وإنبي.‏

بدأ الأهلي مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من: مها الدمرداش وألكسندرا جورجيڤتش ونورا ‏خالد ورودينا عبد الرسول ولولو نصر وأمل ناصر وحبيبة عمر وحبيبة عصام ومنة طارق ‏ونادين غازي وشارتي روبن.‏

وجلس على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا ونور إدريس وجنى محمود ومريم عفيفي ‏وسارة كرد وثريا أشرف ونادين محمد وميا داردن وكاميليا الديب.‏

الشوط الأول:‏

بدأ الشوط الأول حماسيا من جانب الفريقين، وتبادلا الكرات في وسط الملعب دون وجود ‏لخطورة حقيقية على المرمى.‏

في الدقيقة ١٢ أشعلت حبيبة عصام المباراة بهدف رائع من ركلة ركنية نفذتها بشكل مباشر ‏إلى داخل المرمى ليتقدم الأهلي بهدف، ثم أضافت نفس اللاعبة الهدف الثاني لها في المباراة ‏وللفريق من رأسية بعد تنفيذ متقن من منة طارق لركلة ركنية. ‏

وواصل الأهلي الضغط القوي، وفي الدقيقة ٢٠ عادت حبيبة عصام إلى زيارة شباك ‏المنافس من جديد وسجلت الهدف الثالث بعد مرور رائع من مدافعة بيراميدز بمهارة كبيرة ثم ‏سددت بقوة على يمين حارسة المرمى وتزيد الفارق لصالح الأهلي.‏

ونجحت شارتي روبن في تسجيل الهدف الرابع للفريق في الدقيقة ٢٥ بعد مجموعة من ‏التمريرات المتبادلة بين لاعبات الفريق، حتى وصلت الكرة إلى شارتي لتحولها بنجاح من ‏تسديدة قوية إلى داخل المرمى، وينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي برباعية نظيفة.‏

الشوط الثاني:‏

أجرى ديميتري لوبوف، المدير الفني للأهلي، أول التبديلات بنزول كاميليا الديب بدلًا من منة ‏طارق مع بداية الشوط الثاني الذي جاءت أحداثه سريعة من جانب الأهلي، حيث نجحت نادين ‏غازي في تسجيل الهدف الخامس بعد ضغط قوي على حارسة بيراميدز.‏

وفي الدقيقة ٥١، أجرى الأهلي تغييرين بمشاركة ثريا أشرف ونادين محمد على حساب ‏ألكسندرا جورجيڤيتش ولولو نصر.‏

هدأ اللعب قليلا بين الفريقين، وحاول بيراميدز الوصول إلى مرمى الأهلي وسجل الهدف ‏الأول في الدقيقة ٦٨ من عمر المباراة.‏

وأجرى لوبوف تبديلًا جديدًا بنزول مريم عفيفي بدلًا من حبيبة عصام، وبعد عدة محاولات ‏من جانب الأهلي، نجحت نادين محمد في تسجيل الهدف السادس من تسديدة قوية من خارج ‏منطقة الـ ١٨، في الدقيقة ٨٤.‏

وجاءت آخر تبديلات الأهلي بمشاركة سارة الكرد على حساب شارتي روبن.‏

حاول بيراميدز تقليل الفارق، ولكن دفاع الأهلى نجح في إفساد هجمات المنافس لتنتهي المباراة ‏بفوز الأهلي بسداسية.‏