إلهام شاهين: فيلم «ضي» شرف السينما المصرية في مهرجان البحر الأحمر

أشادت الفنانة إلهام شاهين بفيلم "ضي"، والذي تم عرضه خلال افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بالمملكة العربية السعودية.

نشرت الفنانة إلهام شاهين منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، في رسالة إلى صناع العمل.

منشور الفنانة إلهام شاهين

جاء منشور الفنانة إلهام شاهين "فيلم الإفتتاح بمهرجان البحر الأحمر بجده .. ضى ..فيلم إنساني رائع .. إستمتعنا بفيلم جميل .. ضحكنا من قلبنا و بكينا من قلبنا .. و أعطانا أمل فى تحقيق الأحلام وغد أجمل مهما كانت الظروف صعبه .. فيلم إنسانى ضد التنمر .. و دعوه للحب بكل أشكاله .. نتمنى مزيد من نوعية هذه الأفلام التى ترتقى بالمشاعر .. برافو المخرج الرائع كريم الشناوى و الكاتب الواعى هيثم دبور .. و شكرا لكل النجوم ضيوف شرف الفيلم الذين أبدعوا .. شكرا لكل فريق العمل أمام و وراء الكاميرا .. حقيقى أبدعتم جميعا .. و شرفتوا إسم السينما المصرية و العربية".

يشار الى أن المهرجان كرم الفنانة المصرية مني ذكي، وسط حضور لنجوم الفن المصري والعربي والعالمي.