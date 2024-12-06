ترامب يختار ديفيد بيرديو سيناتور سابق لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الصين

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، السيناتور السابق، ديفيد بيرديو، لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الصين.

وأضاف ترامب، في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية مساء اليوم الجمعة، أن بيرديو "سيكون له دور مهم في تنفيذ استراتيجيتي للحفاظ على السلام في المنطقة، وعلاقة عمل مثمرة مع قادة الصين".

وبيرديو هو سيناتور سابق من ولاية جورجيا، ولد في /ماكون/ بمقاطعة /بيب/ في 10 ديسمبر 1949، وحصل على درجة البكالوريوس من معهد جورجيا للتكنولوجيا عام 1972، والماجستير من معهد جورجيا للتكنولوجيا عام 1976، وقد تم انتخاب بيرديو، عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري للفترة بين 2014 وحتى 3 يناير 2021. ويأتي اختيار ديفيد بيرديو في وقت توعد الرئيس الأمريكي المنتخب، بكين، بزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على البضائع الواردة منها.