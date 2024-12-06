عمرو خليل: زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك خطوة تاريخية

قال الإعلامي عمرو خليل موفد قناة القاهرة الإخبارية، من كوبنهاجن، إن مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي في القصر الملكي بالدنمارك انتهت، وكان في استقبال الرئيس السيسي ملك وملكة الدنمارك وتم عزف السلام المصري وبعدها ستبدأ المحادثات بين الرئيس السيسي وملك وملكة الدنمارك وكبار المسؤولين والوزراء الدنماركيين، وكل هذا تحية وتقدير لهذه الزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك اهتمام كبير على المستوى الاقتصادي لما ستمثله هذه الزيارة من نقلة نوعية في العلاقات المصرية الدنماركية بسبب ما تتميز به مصر من موقع وتاريخ ومن مقومات في منطقة الشرق الأوسط وكذلك للدنمارك لما لها من مكانة أوروبية كبيرة

وأشار إلى أنه على المستوى الاقتصادي الدنمارك بها مقر شركة ميرسك العالمية للشحن وهي بالقرب من بوابات القصر الملكي الدنماركي وهذه الشركة الكبيرة العملاقة التي طالما كان هناك تعاون كبير بين مصر وهذه الشركة في مجالات الشحن.

وتابع: «زيارة الرئيس السيسي للدنمارك تمثل خطوة تاريخية في تعزيز العلاقات المصرية الدنماركية من أجل وضع المزيد من أسس الشراكة والتعاون الاقتصادي بين البلدين».