تفاصيل مؤتمر صحفي مشترك في بغداد لوزراء خارجية سوريا والعراق وإيران

عقد وزراء خارجية سوريا والعراق وإيران مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة العراقية بغداد لبحث تطورات الأوضاع في سوريا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سانا" السورية اليوم الجمعة.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: "أجرينا اجتماعات ثنائية وثلاثية حول الأوضاع في سوريا وتمت مناقشتها بصورة تفصيلية وتبعاتها على الدول المجاورة خاصة على العراق مشيرا الى ان أمن سوريا متعلق بأمن المنطقة، ونحن في العراق ندين الهجمات الإرهابية في سوريا من قبل منظمات صنفت دوليا على أنها إرهابية."

وأضاف: "الموقف العراقي واضح بأن أمن سوريا والعراق مرتبطان ببعضهما وبأمن الدول المحيطة. نؤكد على دعم الشعب السوري من خلال إرسال المساعدات الإنسانية، وبغداد ستبادر إلى عقد اجتماع لعدد من الدول لمناقشة الموضوع السوري."

فيما قال وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام صباغ: "أجريت لقاءات مع القيادة العراقية ومع وزير الخارجية الايرانى حول التطورات في سوريا الناجمة عن الهجوم الإرهابي لجبهة النصرة المصنفة ككيان إرهابي إلى جانب عدد من التنظيمات. شرحت التطورات الميدانية والتهديدات الأمنية والظروف الإنسانية جراء الهجوم الإرهابي الذي تسبب بموجة نزوح كبيرة."

وتابع: "القوات المسلحة السورية تقوم بواجبها الوطني في التصدي للهجوم الإرهابي. التدخلات الخارجية باتت مكشوفة وتهدف لتحقيق أطماع تاريخية وتقسيم جديد للمنطقة وإعادة رسم خارطتها السياسية. كان هناك تضامن ودعم واسع للحكومة السورية ولسيادة ووحدة الأراضي السورية وتشديد على ضرورة عدم القبول بازدواجية المعايير في التعامل مع الإرهاب."

بينما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "أجرينا مشاورات حول الوضع في سوريا وكان هناك اتفاق بوجهات النظر حول خطورة التهديد الإرهابي في سوريا. رسالة الاجتماع الثلاثي اليوم هي دعم سوريا حكومة وشعبا في مكافحة الجماعات الإرهابية التكفيرية التي تشن هجمات ضمن مؤامرة أمريكية صهيونية. الحكومة والشعب والجيش في سوريا يواجهون الإرهاب ونحن ندعمهم في ذلك. "

وأضاف: "الهجمات الإرهابية في سوريا تهدد أيضا دول الجوار، فالإرهاب لا يعرف حدودا ولذلك يجب محاربة الإرهابيين في مهدهم وإلا سينتشرون في كل المناطق. لا يجب التمييز في مسألة محاربة الإرهاب، فجبهة النصرة هي منظمة إرهابية مصنفة دوليا ولذلك هناك واجب دولي لمحاربة الإرهاب في سوريا.

وشدد على تضافر جهود العراق وإيران وسوريا المشتركة ضد الإرهاب، وعلى المجتمع الدولي دعمنا في ذلك. مؤكدا ان إيران تدعم كل الجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة."