مقترح برلماني لتفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني على الطرق والمحاور

تقدمت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمقترح للفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والصناعة، لتفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني على الطرق والمحاور الرئيسية لتقليل الازدحام أمام بوابات تحصيل الرسوم و الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تقليل التكلفة التشغيلية لقطاع النقل في مصر.

وأكدت في مقترحها، أنه في ظل التطور الهائل الذي يشهده قطاع الطرق ووصول مصر إلى المركز 18 عالميًا في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق، ومع العمل على تغطية تكاليف الصيانة والتشغيل، ودعم إنشاء بنية تحتية جديدة من خلال تحصيل رسوم استخدام الطرق عبر عدد من الطرق السريعة والمحاور الرئيسية (القاهرة ـ السويس، القاهرة ـ الإسماعيلية، القاهرة ـ الإسكندرية) ومشروعات الطرق الجديدة (الطريق الدائري الإقليمي ومحور روض الفرج ،،، الخ) فإن عملية التحصيل للرسوم تتم في كل تلك الطرق من خلال استخدام بوابات تحصيل الرسوم عند مداخل ومخارج الطرق السريعة. حيث تُدفع الرسوم نقدًا أو باستخدام بطاقات إلكترونية أحيانًا. ويلاحظ أن البنية التحتية بسيطة، الأمر الذي يتسبب في ازدحام السيارات عند نقاط التحصيل.

وأضافت النائبة أسماء الجمال، أن هذا التطور في قطاع الطريق يجب ان يواكب التطور العالمي في تحصيل رسوم المرور على تلك الطرق، بما يتوافق مع طرق التحصيل في الدول المتقدمة، من خلال أنظمة إلكترونية متقدمة (Electronic Toll Collection) حيث يتم استخدام أنظمة التعرف على لوحات السيارات (ANPR) لقراءة اللوحات أو أنظمة التعرف عبر الأقمار الصناعية.

ويعتمد البعض على أجهزة داخل السيارة (OBU - On-Board Units) تسجل استخدام الطريق و تخصم الرسوم تلقائيًا، ويتم الدفع تلقائيًا عن طريق حسابات بنكية مرتبطة أو بطاقات إلكترونية. مما يساعد على تقليل الازدحام فلا حاجة للتوقف عند بوابات الرسوم، مما يحسن انسيابية الحركة. حيث يتم الدفع تلقائيًا في ثوانٍ. ومن ثم تقليل التكلفة التشغيلية:

وأشارت سيادتها الى تقديم طلب الاقتراح برغبة ، لعرضة على لجنة الاقتراحات والشكاوى لبحثة والعمل على تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني على الطرق والمحاور الرئيسية حتى يتم تقليل الازدحام أمام بوابات تحصيل الرسوم والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تقليل التكلفة التشغيلية لقطاع النقل في مصر.