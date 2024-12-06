وزير الدفاع الإيطالي: قوات "اليونيفيل" ضرورية للسلام والاستقرار في لبنان

أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو أن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" ضرورية للسلام والاستقرار في لبنان، مشيرا إلى أنه لا يمكن إضاعة المزيد من الوقت.

وأوضح وزير الدفاع الإيطالي في بيان صادر اليوم منشور على مدونة (إكس) بعد لقائه نظيره اللبناني سليم موريس في بيروت اليوم الجمعة، كتب الوزير كروزيتّو، أنه “سيكون من الضروري على نحو متزايد ضمان الدعم المالي، أنشطة التدريب والمعدات للجيش والقوات المسلحة اللبنانية، لا في لبنان وحسب، بل في المنطقة بأكملها عندما يتم إرسال هذه القوات. سيكون الجيش اللبناني أقوى من حزب الله وقادرًا على الدفاع عن بلاده، ضمان الأمن وفرض احترام الحدود”.

وأشار الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا) الذي يقود الائتلاف الحاكم، إلى أن “التنسيق الأكبر والأوثق بين اللجنة الفنية لوقف إطلاق النار وقوات اليونيفيل أمر ضروري أيضًا”، وفي هذا السياق “يجب علينا زيادة وتكثيف جميع الجهود الدولية، التي ستواصل إيطاليا دعمها بقوة، لتحقيق التنفيذ الفعال لقرارات الأمم المتحدة وتحقيق استقرار المنطقة”.

وذكر وزير الدفاع بأنه “أرسلت رسالة مع نظيرتي الإسبانية مارغريتا روبلز لطلب موقف واضح من جانب الأمم المتحدة، وبطبيعة الحال، أعربت عن موقف إيطاليا وموقفنا جميعًا”. واختتم بالقول: “كل التقدير للحضور والعمل الصامت والشجاع الذي تقوم به كتيبة يونيفيل الإيطالية”.