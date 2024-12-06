ads
الجمعة 06 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الإيطالي: قوات "اليونيفيل" ضرورية للسلام والاستقرار في لبنان

اليونيفيل
اليونيفيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو أن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" ضرورية للسلام والاستقرار في لبنان، مشيرا إلى أنه لا يمكن إضاعة المزيد من الوقت.

وأوضح وزير الدفاع الإيطالي في بيان صادر اليوم منشور على مدونة (إكس) بعد لقائه نظيره اللبناني سليم موريس في بيروت اليوم الجمعة، كتب الوزير كروزيتّو، أنه “سيكون من الضروري على نحو متزايد ضمان الدعم المالي، أنشطة التدريب والمعدات للجيش والقوات المسلحة اللبنانية، لا في لبنان وحسب، بل في المنطقة بأكملها عندما يتم إرسال هذه القوات. سيكون الجيش اللبناني أقوى من حزب الله وقادرًا على الدفاع عن بلاده، ضمان الأمن وفرض احترام الحدود”.

وأشار الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا) الذي يقود الائتلاف الحاكم، إلى أن “التنسيق الأكبر والأوثق بين اللجنة الفنية لوقف إطلاق النار وقوات اليونيفيل أمر ضروري أيضًا”، وفي هذا السياق “يجب علينا زيادة وتكثيف جميع الجهود الدولية، التي ستواصل إيطاليا دعمها بقوة، لتحقيق التنفيذ الفعال لقرارات الأمم المتحدة وتحقيق استقرار المنطقة”.

وذكر وزير الدفاع بأنه “أرسلت رسالة مع نظيرتي الإسبانية مارغريتا روبلز لطلب موقف واضح من جانب الأمم المتحدة، وبطبيعة الحال، أعربت عن موقف إيطاليا وموقفنا جميعًا”. واختتم بالقول: “كل التقدير للحضور والعمل الصامت والشجاع الذي تقوم به كتيبة يونيفيل الإيطالية”.

وزير الدفاع الإيطالي لبنان اليونيفيل ايطاليا الاستقرار في لبنان