وزير الخارجية: زيارة الرئيس السيسي للدنمارك تعكس تطور العلاقات بين البلدين

تحدث الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، عن زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك.

وقال وزير الخارجية ، خلال لقاء مع إكسترا نيوز، إن زيارة الرئيس السيسي هي الأولى في تاريخ العلاقات المصرية الدنماركية.

وأضاف: "زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك تعد تقديرا له ولمصر لدورها الأساسي كمحور للاستقرار بمنطقة شديدة الاضطراب.

وأوضح وزير الخارجية أن زيارة الرئيس السيسي تعكس التطور النوعي الذي تشهده العلاقات بين مصر والدنمارك.

وأكد أن الدنمارك شريك مهم لمصر سياسيا واقتصاديا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك سيوقعان غدا وثيقة ترفيع مستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية.

