باحث سياسي: خروقات الاحتلال في لبنان تتواصل.. والهدنة لن تستمر طويلا

قال الباحث السياسي الداه يعقوب، إنّ خروقات الاحتلال في لبنان سستواصل، والهدنة لن تستمر طويلا بسبب هذه الخروقات وما يحدث حاليا في سوريا ولبنان، مواصلا: «نحن أمام تغيير استراتيجي واضح جدا في المنطقة المرتبطة بلبنان وسوريا، واوضح انه فيما يتعلق بلبنان الوضع الراهن سيستمر وسنعود إلى مربع الحرب وأخاف أن نعود إلى اجتياح لبنان».

وأضاف يعقوب في لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «أمريكا لا تريد الكشف عن دورها في سوريا، ولكن بعض الجنود أصيبوا، وأعتقد أن الخروقات الإسرائيلية في لبنان ستتواصل، وإسرائيل تعمل على إثارة الأزمات في سوريا، وتنتظر الاستخبارات الإسرائيلية بفارغ الصبر سقوط نظام الأسد».

وتابع : «هناك نوع من الترنح لدى الروس والإيرانيين فيما يتعلق بدعم الأسد، فقد انسحبت القوات السورية بشكل مفاجئ وغير مبرر من حمص وحماة وحلب التي قالت الجماعات المسلحة إنها حررتها».