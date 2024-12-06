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الجمعة 06 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار اليوم في السوق الرسمي

سعر الدولار
سعر الدولار
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استقرت اسعار الدولار في السوق الرسمية بالتزامن مع تعطيل العمل في البنوك اعتبارا من اليوم الجمعة، ليصل سعر الصرف الأجنبي منذ أخر يوم عمل وحتي اليوم نحو 49.92 جنيه للشراء و50.04 جنيه للبيع داخل البنك المركزي.

وبلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.69 جنيه للشراء و 49.79 جنيه للبيع في البنك الأهلي المتحد، و 49.86 جنيه للشراء و 49.9 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان و 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع في نكست بنك.

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.9 جنيه للشراء و 50 جنيه في بنوك " التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري،فيصل الإسلامي"، و 49.91 جنيه للشراء و50.01 جنيه للبيع في ميد بنك،و49.92 جنيه للشراء و50.02 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.93 جنيه للشراء و50.03 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي الأول، قطر الوطني QNB، المصرف المتحد،المصري الخليجي،الأهلي المصري، مصر، البركة".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.94 جنيه للشراء و50.04 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، المصرف العربي الدولي، العربي الإفريقي الدولي، ثم 49.95 جنيه للشراء و 50.05 جنيه للبيع في بنوك " HSBC،الإسكندرية، سايب"

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.96 جنيه للشراء و50.06 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، كريدي أجريكول، التجاري الدولي CIB،قناة السويس، الأهلي الكويتي".

 

ووصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.97 جنيه للشراء و 50.07 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار أقل سعر دولار أعلي سعر دولار البنك المركزي