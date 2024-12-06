إدراج جامعة دمنهور في تصنيف تايمز THE للجامعات العربية 2024

أعلنت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس عن إدراج جامعة دمنهور في تصنيف التايمز THE للجامعات العربية لعام 2024 ، ضمن 42 جامعة مصرية ظهرت في التصنيف الذي يعد من أبرز التصنيفات المعنية بجودة التعليم والبحث العلمي في المؤسسات الأكاديمية حول العالم، حيث جاءت جامعة جامعة دمنهور في الفئة 161- 180.

وأكد "ترابيس" أن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج تضافر وتكامل جهود كافة قطاعات و إدارات و كليات الجامعة لرفع مكانة الجامعة في مختلف التصنيفات، والعمل باستمرار على تحسين مكانتها الأكاديمية والبحثية على الصعيدين المحلي و الدولي.

ولفت إلى أن إدراج جامعة دمنهور في هذا التصنيف يُعد اعترافًا دوليًا بتطورها في مجالي التعليم والبحث العلمي، مؤكداً أن إدراج الجامعات في التصنيفات المختلفة يساهم بشكل كبير في تعزيز السمعة الدولية للجامعات، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز الجديد حافزاً يستوجب العمل على قدم وساق، ومواصلة الجهود للارتقاء بهذا الترتيب، و تسخير كامل طاقات وإمكانات الجامعة المتاحة في سبيل تطبيق المعايير الدولية للتصنيفات العالمية، وتقديم بيئة تعليمية متميزة، و تطوير قدراتنا البحثية ورفع مستوى الأداء الأكاديمي، والسعي لتعزيز مكانتنا من خلال الشراكات الأكاديمية والمشاريع البحثية المبتكرة، وزيادة النشر الدولي.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال مصطفى ـ قائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى أن هذا الإنجاز يعزز خطى الجامعة نحو الاستمرار في منهجيتها و استراتيجيتها لتوفير بيئة تعليمية تتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز البحث العلمي ومخرجاته، موضحة أن تصنيف تايمز THE للجامعات العربية، يقيم أداء الجامعات بناء على خمسة معايير رئيسية تشمل محور البحث العلمي ويهتم بجودة الأبحاث وحجمها وتأثيرها، ومحور بيئة التعليم وجودتها، ويقيس محور التأثير المجتمعي المساهمة في المجتمع المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى محور التدويل ويشمل؛ التعاون مع الجامعات الدولية، ونسبة الطلاب والموظفين الدوليين، ومحور التطبيق في الصناعة ويختص بالتعاون مع الشركات والمجالات الصناعية.