«التأمين الصحى»: إجراء 30 عملية جراحية للأطفال بـ«مستشفى النيل» فى يوم واحد

شهد مستشفى النيل للتأمين الصحي، اليوم الجمعة ، ملحمة طبية كبيرة ، حيث تم إجراء 30 عملية جراحية في تخصص جراحات الاطفال.

يأتى هذا في ظل توجيهات الدكتور أحمد مصطفى ، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ،وبإشراف من الدكتور سيد جلال ، مدير عام فرع القليوبية ، بضرورة القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى .

أوضح الدكتور محمد عبدالغنى ، مدير مستشفى النيل ، التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى ، ان تلك المبادرة هي واحدة من الوسائل الموضوعة في خطة المستشفى للتخفيف من مدة الانتظار للمرضى والقضاء على قوائم الانتظار.

أكد مدير المستشفى، أن كافة العمليات الجراحية تمت بشكل متناغم ومنسق وبنسب نجاح عالية، وذلك بأشراف طاقم الجراحين المكون من الدكتور سيد عبد الستار ، والدكتور محمد وائل، والدكتور احمد عبد العظيم ،والدكتور محمد صبحي ، تحت أشراف الدكتور جمال سعد، رئيس قسم العمليات، هذا بالإضافة إلى وجود استشاري التخدير الدكتور مدحت سوريال ،والدكتور محمد الخشاب "رئيس قسم التخدير"

وتوجه مدير المستشفى بخالص الشكر لكافة الفرق الطبية ولهيئة تمريض قسم العمليات وقسم جراحات اليوم الواحد ، موجها الشكر لإدارة التموين الطبي ، برئاسة الدكتورة هالة نبيل لتذليل اي صعاب في توفير كافة المستلزمات اللازمة .



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