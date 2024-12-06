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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

موسكو تبلغ دمشق بأن لديها أولويات أخرى ودعمها لبشار سيكون محدودا

علم روسيا وسوريا
علم روسيا وسوريا
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أبلغت موسكو، دمشق، بأن أي تدخل لها سيكون محدودا وأن لديها أولويات أخرى في هذا الوقت، بحسب ما قالت مصادر اليوم الجمعة لقناة "سكاي نيوز". 

يشار الى ان انشغال روسيا في الحرب مع أوكرانيا جعلها تغيب عن المشهد "الداعم" نوعا ما خلال المستجدات الأخيرة، وفقا للقناة.

وتدخلت موسكو عسكريا لصالح الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2015، وتمكنت من استعادة بسط سيطرة القوات المسلحة السورية على العديد من الأماكن التي خسرت بعضها في النزاع الحالي.

وحققت الجماعات المسلحة في سوريا بعض التقدم في أرض المعركة واستطاعت السيطرة علي عدد من المناطق في البلاد خلال الصراع الحالي.

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