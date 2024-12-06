تامر عاشور يعلن تفاصيل ألبومه الجديد «ياااه»

أعلن المطرب تامر عاشور تفاصيل ألبومه الجديد "ياااه"، والمنتظر طرحه الشهر الجاري.

نشر عاشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منشور له بتفاصيل أغنيته الجديدة من الألبوم الغنائي ياااه.

وجاء منشور المطرب تامر عاشور "يااااه !!

أغنية جديدة يوم ١٩ ديسمبر من ألبوم "يااااه"

اللي هينزل ان شاء الله بعد الاغنية بشويه وهعلن عن أسماء الأغاني وفريق العمل المحترم دعواتكم".

منشور الفنان تامر عاشور

انهالت التعليقات من الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا، وجاءت بالتهنئة للفنان تامر عاشور، وأن جمهوره ينتظر الألبوم، متمنين له التوفيق والنجاح.

يعيش الفنان تامر عاشور حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، بعدد من الحفلات الغنائية والجولات الفنية، ما بين داخل مصر وخارجها.