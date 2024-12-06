المفتي: الإنسان في حاجة لإعادة إتزان البنية العقلية بالأدلة النقلية

كشف الدكتور نظير محمد عياد، مفتى الجمهورية، منزلة العقل في الإسلام، قائلاً:" العقل هو حاكم وضابط وميزان لكل شيء، وحال ضمه للأمور النقلية يمكن أن يحقق الملموس وغير الملموس من الأدلة".

وأضاف نظير محمد عياد خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» الذي يذاع على قناة «صدى البلد»، أن العقل لا يمكن أن يكون غير سوي الفكرة ويحقق العلاقة التكاملية التي تربط بين العقل والنقل.

وتابع مفتي الجمهورية قائلاً: «الدين لن يبقى لو لم يكن هناك أدلة عقلية بجانب الأدلة النقلية، والدين ينظر إليه بأنه في حالة للعقل وإلا حدثت الحيرة لدى الإنسان».

واختتم:" قول الله تعالى «نور على نور» يعني اجتماع نور الوحي مع نور العقل، والإنسان في حاجة إلى إعادة اتزان البنية العقلية بالأدلة النقلية و التدبر فيها".