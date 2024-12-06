بنزيما VS رونالدو.. تشكيل مباراة اتحاد جدة ضد النصر بالدوري السعودي

يعود الثنائي المخضرم كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو للتواجد في ملعب واحد مجددًا، حينما تنطلق مباراة اتحاد جدة ضد النصر، التي تجمع بينهما في قمة الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق اتحاد جدة بقيادة الفرنسي كريم بنزيما، اليوم الجمعة، نظيره النصر وعلى رأسه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود بنزيما تشكيل اتحاد جدة أمام النصر، بينما يتواجد رونالدو على رأس تشكيل النصر أمام الاتحاد، ليعود لمواجهة بعضهما البعض، بعد أن تزاملا في ريال مدريد الإسباني لسنوات.

يتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 33 نقطة، بينما يأتي النصر في المركز الرابع وفي رصيده 25 نقطة.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة النصر

حراسة المرمى: راجكوفيتش

خط الدفاع: الشنقيطي - دانيلو بيريرا - كادش - ميتاج

خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - حسام عوار

وفي الهجوم: العبود - كريم بنزيما - ستفين بيرجوين.

تشكيل النصر لمواجهة اتحاد جدة

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - إيمريك لابورت - بوشل

خط الوسط: الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو

وفي الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - جابرييل.