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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

وفاة شخصين من ضحايا حادث دهس لاعب كرة قدم في أوسيم

أحد الضحايا
أحد الضحايا
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لفظ شخصان أنفاسهما الأخيرة داخل المستشفى متأثرين باصابتهما في حادث تصادم سيارة لاعب كرة قدم بأحد الأندية بالدوري الممتاز، وتروسيكل يستقله 3 أشخاص بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ 

بالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي قيادة لاعب كرة قدم بأحد أندية الدوري الممتاز، وتروسيكل يستقله 3 أشخاص مما تسبب في إصابتهم، جرى نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

عقب ذلك تلقي المركز إشارة من المستشفى بمصرع "سمارة ب"، و"عادل ع" متأثرين باصابتهما، بينما يصارع الثالث الموت داخل المستشفى.

فيما تحفظت القوات على اللاعب وسيارته، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

سمارة ضحية لاعب كرة القدم 
عادل ضحية لاعب كرة القدم
عادل ضحية لاعب كرة القدم
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