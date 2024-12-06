وصول المحكمين الدوليين للمشاركة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وصل مساء اليوم الجمعة، عددًا من المحكمين الدوليين المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الحادية والثلاثين، التي تقيمها وزارة الأوقاف، في الفترة من غدًا السبت 7 ديسمبر إلى يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024م، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرئاسة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

محكم في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

من أبرز الفعاليات القرآنية

وتُعقد المسابقة العالمية للقرآن الكريم، هذا العام في مسجد مصر ومركزه الثقافي الإسلامي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ تعد من أبرز الفعاليات القرآنية التي تؤكد ريادة مصر في خدمة كتاب الله وحفظه وتلاوته.

محكم في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وصول محكمين المسابقة العالمية للقرآن الكريم

ووصل إلى القاهرة كل من: الشيخ سعيد إبراهيم سعيد داوود، من فلسطين، والشيخ محمد محب الله باقي، من بنجلاديش، والشيخ حاتم جميل محمود السحيمات، من الأردن، والشيخ طاهر بن زاهر بن مسعود العزواني، من سلطنة عمان، والشيخ محمد بن سالم، من تونس، للمشاركة في تحكيم المسابقة العالمية التي تشهد تنافسًا قرآنيًا متميزًا بين نخبة من أعذب الأصوات وأتقن الحفّاظ من مختلف دول العالم.

منارة الإسلام وعلومه على الدوام

من جانبه، أكد الشيخ طاهر بن زاهر بن مسعود العزواني، أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم، تمثل حدثًا قرآنيًا عالميًا ذا تأثير كبير في تعزيز حفظ القرآن وتلاوته، مشيدًا بالتنظيم الرائع والدقة العالية في كل جوانب الاستعداد، مؤكدًا أن مصر منارة الإسلام وعلومه على الدوام.

محكم في المسابقة العلمية للقرآن الكريم

وعبَّر الشيخ محمد بن سالم، عن سعادته الغامرة بالمشاركة في هذه المسابقة التي وصفها بالفريدة من نوعها، مشيدًا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، موضحًا أن مصر بما تقدمه من دعم كبير لحفظة كتاب الله تؤكد دورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين.

مصر دائمًا سباقة في العمل الإسلامي

فيما أكد الدكتور حاتم جميل محمود السحيمات، أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم، التي تنظمها وزارة الاوقاف المصرية، تُعد من أبرز المسابقات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا سباقة في العمل الإسلامي، وأنها تمثل نموذجًا يحتذى به في الاهتمام بكتاب الله.

بدوره، وصف الشيخ سعيد إبراهيم سعيد داوود، المسابقة العالمية للقرآن الكريم، بأنها تاج المسابقات الدولية في العالم، مشيدًا بدور مصر التاريخي في خدمة القرآن وعلومه، قائلًا: إن القرآن الكريم نزل في مكة، وتُلي في مصر، ومنها انطلقت أعذب الأصوات وأدق الأسانيد إلى العالم الإسلامي.

محكم في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

كما أعرب المحكمون عن سعادتهم بمستوى التنظيم والضيافة التي لمسوها منذ وصولهم إلى مصر، وأكدوا أن هذه الأجواء الراقية تؤكد عمق اهتمام مصر برعاية القرآن الكريم وتعظيم شأنه عالميًا.

141 متسابق هذا العام

ووصل عدد المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، هذا العام بلغ 141متسابقًا من 60 دولة تمثل إفريقيا وآسيا وأوروبا، إلى جانب مرشحي الأزهر الشريف، ولأول مرة، أجريت التصفيات التمهيدية للمسابقة عبر الإنترنت، ما أسفر عن تأهل 99 متسابقًا، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المسابقات العالمية.

أفرع جديدة بالمسابقة قدمتها وزارة الأوقاف

وقدمت وزارة الأوقاف، أفرعًا جديدة في المسابقة تشمل حفظ القرآن وتفسيره، إلى جانب وجوه إعرابه وأسباب نزوله، تعزيزًا للفهم الصحيح للنصوص القرآنية ومواجهة الفكر المتطرف.

وأضافت وزارة الأوقاف أن قيمة الجوائز بلغت أحد عشر مليون جنيه، ما يجعلها الأعلى في تاريخ المسابقات العالمية للقرآن الكريم، تأكيدًا لأهمية هذا الحدث ودعمه المتواصل لخدمة القرآن وأهله.