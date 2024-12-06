باحثة سياسية: جيش الاحتلال يتجهز للحرب المقبلة ويضم 52 ألف مقاتل جديد

قالت الدكتورة زينة منصور، الباحثة السياسية، إن التعزيزات في قوات جيش الاحتلال ليست غريبة فهي كانت في الميزانية العسكرية لوزارة الدفاع الإسرائيلية في ميزانية 2023 وفي الميزانية الحالية رصدت موازنة للحرب مع جنوب لبنان وحدث هذا بالفعل وحدثت الحرب.

وأضافت «منصور»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، كل هذه التعزيزات إلى جانب التعزيز المالي الذي يأتي على شكل إعانات مالية اقرها الكونجرس لإسرائيل طوال سنة وشهرين من الحرب فكل ذلك يشير إلى أن هذه التعزيزات بضم 52 الف مقاتل جديد تصب في خانة حرب موسعة النطاق الجغرافي.

وتابعت: « الكل يعلم أن المواجهة الإسرائيلية الإيرانية تقترب فيما لو ردت إيران على الضربة الأخيرة التي وجهتها إسرائيل وكل هذا إلى جانب ما يحدث في سوريا وهو مرشح أن ينتقل إلى العراق

وأشارت الى أن المواجهة الكبرى الإقليمية تستدعي كل هذه التجهيزات والتعزيزات سواء على مستوى الأليات او على مستوى البشري».