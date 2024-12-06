انعقاد برنامج"لقاء الجمعة للأطفال" بمسجد الراضي بالفيوم ضمن مبادرة "بداية جديدة".. صور

نظمت مديرية أوقاف الفيوم اليوم الجمعة، برنامج “لقاء الجمعة للأطفال"، حيث عُقد البرنامج بمسجد الراضي التابع لإدارة سنورس أول، وذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبرعاية كريمة من فضيلة الدكتور محمود الشيمي مدير المديرية.

جاء ذلك حضور كل من: الشيخ ياسر محمد إسماعيل مدير الإدارة، والدكتور خالد كمال مفتش المنطقة، والشيخ عبد الستار إبراهيم إمام المسجد.

وخلال اللقاء أكد العلماء أن هذا البرنامج يأتي ضمن مبادرة “بداية جديدة”، التي تعكس رؤية القيادة السياسية لبناء مجتمع متكامل ومتقدم من خلال العمل الجماعي الذي يستهدف تنمية الإنسان المصري وترسيخ هويته الوسطية والمستنيرة.

أشار العلماء أن وزارة الأوقاف تسعى دائما من خلال هذا اللقاء إلى غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، إدراكًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بشكل صحيح.

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