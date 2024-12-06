الخارجية الأمريكية: لا يوجد حل عسكري للنزاع المستمر في سوريا

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية مايكل ميتشل، إنه لا يوجد حل عسكري للنزاع المستمر في سوريا، بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز" اليوم الجمعة.

وأضاف “ميتشل”، في تصريحات نشرتها القناة، أن بلاده قلقة للغاية من التطورات الأخيرة في البلاد، و أدعى أن هذه المستجدات هي نتيجة للرفض الدائم والمستمر من قبل الرئيس السوري بشار الأسد، لأي تفاعل جدي مع الخطوات السياسية بما يتناسب مع قرار مجلس الأمن 2245". وشدد علي أن "التطورات الأخيرة خطيرة للغاية والحكومة الأمريكية تدعو إلي خفض التصعيد من قبل كل الأطراف."

وزعم أن الاعتماد المتزايد للرئيس السوري على طهران من أجل الحفاظ على نظامه شيء سيء بالنسبة للولايات المتحدة وينبغي أن يتوقف.

وأشار إلى أن بلاده تركز خلال هذه المرحلة "على حماية المدنيين والأقليات في سوريا،" مضيفا: "من الواضح بالنسبة لنا عدم وجود أي طرف من الأطراف المتحاربة يهتم بوقف إطلاق النار ونحن ندعو إلي خفض التصعيد و احتوائه ولا نريد أي تفاقم للأمور الأمنية داخل البلاد."

وبشأن موقف بلاده، أوضح أن الأوضاع المتطورة خطيرة للغاية والولايات المتحدة تبقى دائما على استعداد للدفاع عن مصالحها في الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة ترحب بأي دور جيد وفعال لإنهاء هذه الأزمة من قبل شركاء واشنطن الإقلمييين.

وشدد علي أن الجيش الأمريكي جاهز لأي سيناريوهات،" متابعاً: "لدينا نحو 900 جندي في سوريا للدفاع عن مصالحنا ومن أجل الشعب السوري".