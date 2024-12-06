الناشر زياد إبراهيم: سعداء باختيار عملين في القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد

قال زياد إبراهيم مدير بيت الياسمين للنشر والتوزيع، أن الدار تسعد بوصول عملين للدار ضمن القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد فرع المؤلف الشاب وعمل اخر منهم ينافس في جائزة نجيب محفوظ.

واضاف إبراهيم أن هذا الإنجاز هو ثمرة مشروع بدأناه منذ عامين، كان باكورته رواية بيت القاضي: مسيرة قاسم بن يونس للكاتب الموهوب محمود عادل طه فقد تميزت هذه الرواية، التي تمثل أولى تجارب الكاتب الأدبية، بحبكتها المتقنة وسردها المتميز، مما أهلها للوصول إلى القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ التي تصدرها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهي واحدة من أرفع الجوائز الأدبية التي تحتفي بالتميز الإبداعي.

أما العمل الثاني الذي انضم إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد، فهو رواية الزرايب للكاتب محمد صاوي وهذه الرواية تقدم قراءة مدهشة ومؤثرة في تاريخ منطقة يقطنها المهمشون، تحكمهم قوانين خاصة بهم، بعيدا عن الأنظمة المتعارف عليها فتمتاز الرواية بجرأتها في الطرح وعمقها في تناول القضايا الإنسانية والاجتماعيةوكان اختيار العنوان تحديا كبيرا بالنسبة لنا، ولكننا تمسكنا به لما يحمله من دلالات عميقة تليق بمحتوى النص.

وأوضح زياد ن وصول هذين العملين إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد يمثل لحظة مفصلية في مسيرتنا، ويؤكد جودة المشروع الذي أطلقناه لدعم الأصوات الشابة والموهوبة. نفخر بأننا لم نكتفِ بالمساهمة في تقديم هؤلاء الكتاب للعالم الأدبي، بل تصدرنا القائمة في فرع المؤلف الشاب بمقعدين، ما يعد إنجازا كبيرا لنا.

واختتم هناك تحديات كانت بمثابة الوقود الذي دفعنا للعمل بجد وإصرار، وهي ما جعلت فرحتنا بهذا النجاح مضاعفة.