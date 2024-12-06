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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقتحم مستشفى كمال عدوان

غزة
غزة
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قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن المستشفيات الفلسطينية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تُعاني جراء القصف المستهدف بشكل مباشر لتلك الأبنية والمنشآت في القطاع.

وأضاف جبر، اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن آخر المستشفيات التي تعرضت للعدوان العنيف هو مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، الذي تعرض ويتعرض حتى هذه اللحظة لغارات جوية مكثفة، سواء في محيط هذا المستشفى بشكل مباشر أو في تجاه الأبنية التابعة له، حيث فقد غرف الأكسجين وأصيب عدد كبير من المرضى والطواقم الطبية في داخل هذا المستشفى.


وأكد أنه فجر هذا اليوم ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بحق الذين كانوا يتواجدون داخل مستشفى كمال عدوان، حيث حاصرته قوات الإحتلال بالآليات العسكرية، وطالبت المتواجدين به، من أطباء ونازحين ومرضى، بالنزوح باتجاه مدينة غزة.

وأوضح أن قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى تقوم بإطلاق القذائف والرصاص باتجاه أبنية هذا المستشفى ما تسبب بدمار واسع فيها. 

 

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