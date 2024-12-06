ضبط شركتين لمزاولة أعمال النصب على راغبي السفر للعمل بالخارج

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام (مالكى ومديرى شركتين لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" كائنتان بنطاق محافظة المنوفية)، بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج وإيهامهم بقدرتهم على توفير عقود عمل لهم خارج البلاد نظير مبالغ مالية وترويجهم لنشاطهم عبر نشر إعلانات على مواقع التواصل الإجتماعى لجذب عدد كبير من المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركتين المشار إليهما وأمكن ضبط (مدير إحداهما ومالك الأخرى).. وبتفتيش الشركتين عُثر بداخلهما على مضبوطات أبرزها(جوازات وصور جوازات سفر لمواطنين من راغبى العمل بالخارج – تأشيرات سفر وصور لتأشيرات عمل لإحدى لدول – عدد من الإعلانات الدعائية الخاصة بالشركتين لنشرها وترويجها على مواقع التواصل الاجتماعى - مبالغ مالية - 2 أكلاشيه خاصين بالشركتين).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.