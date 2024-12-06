تحويلات مرورية بمحور 26 يوليو بالجيزة



تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل خط ( وادى النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر) نطاق محافظة الجيزة.. الأمر الذى يتطلب تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمحور 26 يوليو بالإتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إتجاه ميدان لبنان فى المسافة المحصورة ما بين منزل محور أحمد عرابى الجديد وبين الطريق الدائرى "القوس الغربى" لمدة 7 شهر وعلى أن تكون الأعمال على مدار اليوم، إعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم الجمعة الموافق 6/12/2024.. مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:-

حركة المركبات القادمة من مدينة 6 أكتوبر وترغب بإستكمال السير إتجاه ميدان لبنان وكوبرى 15 مايو تقوم بالصعود أعلى محور أحمد عرابى الجديد إتجاه شارع أحمد عرابى ثم إستكمال السير بشارع أحمد عرابى وصولًا إلى شارع جامعة الدول العربية ومطلع كوبرى 15 مايو إتجاه محافظة القاهرة.

حركة المركبات القادمة من مدينة 6 أكتوبر وترغب بإستكمال السير إتجاه محور صفط اللبن ووصلة المريوطية وميدان الرماية تقوم بالدخول يمينًا إتجاه محور المهندس شريف إسماعيل ثم إستكمال السير بمحور المهندس شريف إسماعيل "الطريق الأبيض" إتجاه مطلع الطريق الدائرى إتجاه محور صفط اللبن ووصلة المريوطية وميدان الرماية.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

