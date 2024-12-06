كاتب صحفي: الدنمارك تعتبر مصر نقطة انطلاق رئيسية نحو القارة الأفريقية

قال الكاتب الصحيف أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن زيارة الرئيس السيسي للدنمارك تمثل فتح جديد وتحدث نوع من تعزيز ورفع العلاقات المصرية الدنماركية باعتبارها هي أول زيارة لرئيس مصري يزور الدنمارك، وهناك بالفعل مجموعة من التحضيرات الإيجابية التي تصب في خانة أن يكون هناك بالفعل تصميم لدى البلدين في أن يكون تتطور العلاقات بين البلدين في الفترة الحالية والمقبلة.

وأضاف «العشري»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن زيارة الرئيس السيسي للدنمارك لخلق شراكة استراتيجية سيتم التوقيع عليها، وهذا الأمر يؤكد أن هناك رغبة مصرية دنماركية في توفير استحقاقات دعم العلاقات على كافة المسارات والمستويات السياسية والدبلوماسية وأيضا فيما يتعلق بأفق العلاقات في منتدى رجال الأعمال المصري الدنماركي، لافتًا إلى أن الدنمارك تعتبر مصر نقطة انطلاق رئيسية نحو القارة الأفريقية.

وتابع:« العلاقات المصرية الدنماركية ممتدة وتلعب دورًا كبيرًا في زيادة وتكثيف جرعات التعاون في كافة المجالات باعتبار البلدين راغبان بتطوير العلاقات ولاستلهام الدور المصري فيما يتعلق بمجالات الطاقة المتجددة بعد النجاحات التي حدثت في الأونة الأخيرة بمصر».