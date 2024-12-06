مجلس الوزراء السوري يعقد اجتماعا لتقييم الأوضاع الخدمية في قطاع الطاقة

عقد مجلس الوزراء السوري، اليوم الجمعة، اجتماعا لتقييم الأوضاع الخدمية في قطاع الطاقة والأضرار التي أصابت هذا القطاع بسبب التخريب وترويع العاملين ومنعهم من الوصول الى مكان عملهم.

وأوضح مجلس الوزراء وفقا لبيان أوردته التليفزيون السوري أن الأضرار التي خلفتها العصابات الإرهابية تسببت في خروج قسم كبير من كمية الكهرباء المولدة عن الخدمة وعرض وزير النفط فراس قدور خلال الاجتماع واقع انتاج وتسويق النفط والأضرار التي لحقت بالقطاع ولاسيما في المناطق التي وصلت إليها أيادي الإرهابيين.

كما استعرض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد نتائج متابعته ولقاءاته مع الفعاليات التجارية والجهود والمساعي المشتركة لضبط السوق وتوفير المواد المطلوبة، مؤكدا أن المخازن الاستراتيجية من مختلف السلع والمواد الأساسية تكفي لستة أشهر.

فيما عرض وزير الادارة المحلية لؤى خريطة، خطة الاستجابة للتعاطي مع الظروف الراهنة وتأمين كامل احتياجات المهجرين جراء الإرهاب من محافظتي حلب وحماة.