موقف فينيسيوس.. قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة جيرونا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، غدًا السبت، ضيفًا على نظيره جيرونا بملعب مونتيليفي، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا استمرار غياب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، بالرغم من عودته لتدريبات الملكي اليوم الجمعة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

ويأتي الفرنسي كيليان مبابي على رأس قائمة الميرينجي لمواجهة الفريق الكتالوني، بجانب الإنجليزي جود بيلينجهام ورودريجو جوس.

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الغريم التقليدي برشلونة المتصدر، وللريال مباراة مؤجلة أمام فالنسيا، بينما يتواجد جيرونا في المركز الثامن وفي رصيده 22 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: لوكاس فاكسيز، فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي، راؤول أسينسيو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، شيما.

خط الهجوم: كيليان مبابي، رودريجو جوس، إندريك فيليبي، براهيم دياز، جونزالو.