شركات إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي تجمع 6 مليارات دولار

جمعت شركة الذكاء الاصطناعي xAI الناشئة التابعة لإحدى شركاعت الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، ستة مليارات دولار، من رأس المال الجديد من المستثمرين.

وذكرت منصة «اوسترايش» أن شركة xAI الناشئة تعمل على تعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي الخاص بها «AI».

وكانت أعلنت قبل ساعات قليلة عن رغبتها في زيادة عدد معالجات الذكاء الاصطناعي في الحاسوب العملاق الخاص بالشركة "Colossus" عشرة أضعاف ليصل إلى مليون معالج على الأقل.

وتقدر قيمة xAI بإجمالي أكثر من 50 مليار دولار كجزء من جولة التمويل الحالية وفي أكتوبر الماضي جمعت شركة OpenAI المنافسة ومطورة ChatGPT مبلغ 6.6 مليار دولار بقيمة 157 مليار دولار.