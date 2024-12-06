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الجمعة 06 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الزراعة" تصدر العدد 24 من مجلتها الشهرية «MALR» عدد ديسمبر 2024

مجلة MALR
مجلة MALR
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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد 24من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر نوفمبر 2024، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار : " كلمة من قلب الديوان"، حيث سلط هذا العدد الضوء على أبرز الشائعات التي واجهت القطاع الزراعي مؤخرا وتوضيح الوزارة للحقائق بشأنها.

ويسلط هذا العدد الضوء على عدد من الملفات والموضوعات الهامة، فضلا عن تقديم التوصيات بالممارسات الزراعية الهامة لمزارعي المحاصيل المختلفة، والواجب مراعاتها خلال هذه الفترة.
ويقدم العدد ايضا العديد من الموضوعات الهامة والمتنوعة، والأخبار والملفات والتقارير الزراعية ومقالات الخبراء.

لتحميل العدد والتصفح الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية لمركز المعلومات الصوتية والمرئية:
https://avic-malr.com/malr/

1000122082
1000122082
MALR كلمة من قلب الديوان