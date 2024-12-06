"الزراعة" تصدر العدد 24 من مجلتها الشهرية «MALR» عدد ديسمبر 2024





أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد 24من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر نوفمبر 2024، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار : " كلمة من قلب الديوان"، حيث سلط هذا العدد الضوء على أبرز الشائعات التي واجهت القطاع الزراعي مؤخرا وتوضيح الوزارة للحقائق بشأنها.



ويسلط هذا العدد الضوء على عدد من الملفات والموضوعات الهامة، فضلا عن تقديم التوصيات بالممارسات الزراعية الهامة لمزارعي المحاصيل المختلفة، والواجب مراعاتها خلال هذه الفترة.

ويقدم العدد ايضا العديد من الموضوعات الهامة والمتنوعة، والأخبار والملفات والتقارير الزراعية ومقالات الخبراء.

لتحميل العدد والتصفح الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية لمركز المعلومات الصوتية والمرئية:

https://avic-malr.com/malr/