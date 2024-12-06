زي النهارده.. المغول يتمكنون من السيطرة على كييف

تمر علينا اليوم الجمعة الموافق 6 شهر ديسمبر العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية والرياضية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

في عام 1240 المغول يتمكنون من السيطرة على كييف.

وعام 1877 صدور العدد الأول من «صحيفة واشنطن بوست» الأمريكية.

وعام 1884 الإمام محمد عبده يصل إلى تونس ويلتقي بعلماء جامع الزيتونة في رحلة استغرقت أربعين يوماً.



وعام 1917 إعلان استقلال فنلندا عن روسيا بعد الثورة البلشفية سنة 1917.

وعام 1941 الاتحاد السوفييتي يبدأ هجومه المضاد ضد ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وعام 1956 القوات الجنوب أفريقية تعتقل نيلسون مانديلا و156 من رفاقه بسبب نشاطاتهم السياسية المناهضة لنظام الفصل العنصري.

1965 - المغرب يقطع علاقاته الدبلوماسية مع سوريا احتجاجاً على موقف الصحافة الرسمية السورية التي اتهمت الحكومة المغربية بالمسؤولية عن اختطاف المعارض المغربي المهدي بن بركة في باريس.

وعام 1969 المملكة العربية السعودية تنتصر في حرب الوديعة وتسيطر على شرورة والوديعة وتحتل المنفذ الجنوبي.

وعام 1971 الإمارات العربية المتحدة تنضم إلى جامعة الدول العربية.

وعام 1980افتتاح أول أكاديمية للطب العسكري في الشرق الأوسط وذلك في القاهرة.

وعام 1990 الإعلان عن تأسيس حركة مجتمع السلم «حمس» في الجزائر بزعامة محفوظ نحناح.

وعام 1992 صدام بين المتطرفين الهندوس والمسلمين في «أيوديا» بولاية أتر برديش الهندية بعدما حاول الهندوس هدم مسجد بابري لإقامة ضريح الإله الهندوسي راما.

وعام 2004 اقتحام القنصلية الأمريكية في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وعام 2005 نحطم طائرة عسكرية إيرانية من نوع «C-130» فوق طهران، وأدى الحادث إلى مقتل 94 شخصًا.

و عام 2010 -حاكم إمارة رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي يعين نجله الشيخ محمد بن سعود القاسمي وليًا للعهد في الإمارة.

و عام 2011 أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسومًا بحل مجلس الأمة بعد أن ساءت العلاقة بين مجلسي الأمة والوزراء.



وعام2019 - مقتل 30 متظاهر عراقي وإصابة أكثر من 100 متظاهر في بغداد بالقرب من جسر السنك، وعُرفت هذه الحادثة باسم مجزرة السنك والخلاني.