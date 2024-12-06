الهند ترفع أسعار الفائدة على غير المقيمين لوقف خسائر عملتها "الروبية"

أعلن بنك الاحتياطي الهندي أنه سيسمح للبنوك برفع معدلات الفائدة على ودائع الهنود المقيمين في الخارج، حيث إنه يسعى إلى وقف انخفاض العملة المحلية "الروبية" من خلال جذب النقد الأجنبي.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبيرج" الأمريكية أن الخطوة تأتي في الوقت الذي يستخدم فيه البنك احتياطياته من النقد الأجنبي لإبطاء وتيرة انخفاض قيمة الروبية الهندية، التي منيت بسلسلة من الانخفاضات الجديدة في الأسابيع الأخيرة وسط رياح معاكسة عالمية متزايدة.

وكان الحفاظ على ثبات عملة الروبية الهندية أحد الركائز الأساسية لسياسة بنك الاحتياطي الهندي، حيث أكد محافظ البنك، شاكتيكانتا داس، أن السلطة ستحد من تقلبات العملة لعزل الاقتصاد عن مخاطر التداعيات العالمية.

وقال داس - في خطابه عن السياسة النقدية اليوم - إن البنوك يمكنها الآن تقديم معدلات تصل إلى معدل الفائدة المرجعي البديل لليلة واحدة- وهو معدل مرجعي - بالإضافة إلى 400 نقطة أساس لودائع غير المقيمين بالعملة الأجنبية (البنوك) ذات آجال الاستحقاق بين عام واحد وأقل من ثلاثة أعوام.

وأضاف داس، أن نهج البنك المركزي يضمن أن تعمل احتياطيات النقد الأجنبي كممتصات للصدمات، وحماية الاقتصاد من التأثيرات الخارجية، في حين تدعم ظروف السوق التنافسية والمنظمة.

كما أشار - خلال مؤتمر صحفي - إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي في الهند لا تزال قوية للغاية، وأن جزءا من الاستنزاف كان بسبب خسائر التقييم.

وفيما يتعلق بخطوة خفض الاحتياطي النقدي نوه إلى أنها تسهيلات تم تقديمها لجذب المزيد من التدفقات وفرصة للهنود غير المقيمين للاستثمار، كما انه سيتم اتخاذ المزيد من التدابير عندما تكون هناك حاجة إليها.

وكانت احتياطيات البنك المركزي قد انخفضت من مستوى قياسي بلغ 705 مليارات دولار في نهاية سبتمبر الماضي إلى 657 مليار دولار بعد تدخلاته في سوق العملات.