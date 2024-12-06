هل الإنسان مسير أم مخير؟ .. مفتي الجمهورية يحسم الجدل

قال الدكتور نظير محمد عياد، مفتى الجمهورية، إن الإنسان يجب أن يُنظر إليه كمخلوق، والمخلوق هو في طاعة خالقه، مشيراً إلى أن من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن أفعاله تتنوع إلى نوعين: أفعال اضطرارية وأفعال اختيارية.

وأضاف الدكتور نظير محمد عياد، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، خلال برنامج «اسأل المفتي»، الذي يُذاع على قناة «صدى البلد»، أن من نعمة الله تعالى على الإنسان أنه لا يُحاسب على الأفعال الاضطرارية، مثل ارتعاشات العين أو نبضات القلب، لأن هذه الأفعال لا يكون للإنسان فيها أي تدخل.

وتابع مفتي الجمهورية قائلاً: "إن الأفعال التي يمكن للإنسان أن يتحكم فيها ويختارها، هي أفعال تقع ضمن إطار القدر الإلهي".

وأكمل الدكتور محمد عياد موضحاً أن هناك بعض الأشخاص الذين يعلقون الكثير من أفعالهم على مسألة القدر، إلا أن الاحتجاج بالقدر قبل حدوث الفعل أو بعده مرفوض، إلا إذا كان الهدف من ذلك هو اللوم والتفسير لما وقع.

