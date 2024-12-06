ياسر قمر يفوز برئاسة الاتحاد المصري للكرة الطائرة

فاز ياسر قمر برئاسة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، خلال الجمعية العمومية التي عقدت اليوم الجمعة لاختيار مجلس إدارة جديدة للدورة الانتخابية 202 حتى 2028.

وحصل ياسر قمر على 30 صوتا، وفاز خالد محمد أبو زينة على منصب نائب الرئيس فيما فازت منى عبد الكريم بمنصب أمين الصندوق، فيما يتم حاليا إجراء عملية الفرز على منصب العضوية.

وشهدت الجمعية العمومية لاتحاد الطائرة حضور 64 هيئة رياضية لها حق التصويت والانتخاب وهم: “الأهلي، هليوبوليس، الطيران، الزهور، المقاولون، الشمس، الجيش، هليوليدو، وادي دجلة، الداخلية، النصر، الجزيرة، الشرطة، المعادي، الإنتاج الحربي، الغابة، القاهرة، مدينة نصر، فزارة، جيل المستقبل“.

بالإضافة إلى: “الزمالك، الصيد، ايسترن كومبني، أكتوبر، الترسانة، الإعلاميين، البنك الأهلي، حدائق الأهرام، سموحة، سبورتنج، الاتحاد السكندري، دلفى، أصحاب الجياد، اسكندرية للبترول، بايونيرز، المؤسسة العسكرية، ألعاب دمنهور، بتروجيت، شباب مصر، كيما، أبو سمبل، التحرير، البسيون، المنيا، قارون، الفيوم“.

وأيضًا: “القنا، العبور، القناطر الخيرية، الشباب بطوخ، بنها، بورسعيد، كابسي، طنطا، بلدية المحلة، الحوار، ميت غمر، جزيرة الورد، كفر الشيخ، ميت علوان، مسلمين أسيوط، ناصر لأبناء الشعب، الشرقية، وبريد قنا“.

وكان يتنافس على مقعد رئاسة الاتحاد المصري للطائرة كلًا من: “المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد الحالي، وعمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد الحالي، وعايدة إسماعيل عضو مجلس الإدارة، وشريف الشمرلي مدرب المنتخب السابق“.

وتنافس على مقعد نائب الرئيس بين كلًا من: “أحمد عبد الدايم، محمد صادق، خالد محمد أبو زينة، هناء حمزة، ومنصور درويش“.

بينما تنافس على منصب أمانة الصندوق كلًا من: “يوسف حسن إبراهيم، عبد المعطي منصور، منى عبد الكريم، وطارق البسيومي“.

وعلى منصب العضوية يتنافس كلًا من: “وائل قنديل، شوكت صابر فرغلي، محمود الفقي، مرفت خليل، محمود رؤوف عبد القادر، أيمن عبد الرحيم، حسين السرجاني، حاتم شعلان، هويدا حسن شبل، محمد فرج، حمدي نور الدين، انجي الشامي، أيمن طه، مصطفى المنيري، أحمد كمال، رضا الغزالي، علي عبد السلام، عطا مرزوق، أيمن كامل، چيهان فؤاد، نوران عادل، طلعت خليل، وأشرف درويش“.