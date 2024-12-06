المسابقة العالمية للقرآن الكريم تنطلق غدًا بجوائز تصل إلى 11 مليون جنيه

تنطلق صباح غدًا السبت، الاختبارات النهائية لـ المسابقة العالمية للقرآن الكريم ، في نسختها الحادية والثلاثين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر لمدة أربعة أيام، تحت إشراف وزارة الأوقاف.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

تفاصيل اختبارات المسابقة العالمية للقرآن الكريم

تشمل المسابقة العالمية للقرآن الكريم الأفرع التالية:

الفرع الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم: حفظ القرآن الكريم «برواية حفص عن عاصم» مع تجويده وتفسيره ومعرفة أسباب النزول لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 35عامًا.

• الجائزة الأولى : مِليون جنيه.

• الجائزة الثانية : 600 (ستمائة) ألف جنيه.

• الجائزة الثالثة : 400 (أربعمائة) ألف جنيه.

بشرط ألا يكون قد سبق للمتقدم الفوز بأي من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي نسخة من نسخ المسابقة.

الفرع الثاني من المسابقة العالمية للقرآن الكريم: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم) وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 30 عامًا.

• الجائزة الأولى: 600 (ستمائةِ) ألفَ جنيه.

• الجائزة الثانية: 500 (خمسمائة)ألف جنيه.

• الجائزة الثالثة: 400 (أربعمائة) ألف جنيه.

• الجائزة الرابعة: 300 (ثلاثمائة) ألف جنيه.

• الجائزة الخامسة: 200 (مائتا) ألف جنيه.

بشرط ألا يكون قد سبق له الفوز بأي من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي نسخة من نسخ المسابقة.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الفرع الثالث من المسابقة العالمية للقرآن الكريم للناشئة: حفظ القرآن الكريم «برواية حفص عن عاصم، أو ورش عن نافع أو كلتيهما» مع تفسير الجزأين التاسع والعشرين والثلاثين، في ضوء كتاب «البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم»، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 12 عامًا.

• الجائزة الأولى: 600 (ستمائة) ألف جنيه.

• الجائزة الثانية: 400 (أربعمائة) ألف جنيه.

• الجائزة الثالثة: 300 (ثلاثمائة) ألف جنيه.

بشرط ألا يكون قد سبق له الفوز بأي من المراكز الأول ذات القيمة المالية في أي نسخة من نسخ المسابقة.

الفرع الرابع من المسابقة العالمية للقرآن الكريم: حفظ القرآن الكريم «برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما»، مع تجويده وتفسيره ووجوه إعرابه للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 35 عامًا، ويشترط ألا يكون قد فاز بالمركز الأول في أي من دورات المسابقة.

الجائزة الأولى: 600 (ستمائة) ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 400 (أربعمائة) ألف جنيه.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الفرع الخامس من المسابقة العالمية للقرآن الكريم: ذوي الهمم حفظ القرآن الكريم «برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما»، مع تفسير الجزء الثلاثين في ضوء كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد السن عن 25 عامًا.

الجائزة الأولى: 600 (ستمائة) ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 400 (أربعمائة) ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 300 (ثلاثمائة) ألف جنيه.

الفرع السادس من المسابقة العالمية للقرآن الكريم: الأسرة القرآنية حفظ القرآن الكريم «برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما»، مع فهم معانيه ووجوه إعرابه، بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، وبشرط ألا يكون قد سبق للأسرة الفوز بأي من المراكز الأربعة الأول.

الأسرة الأولى: مليون وخمسون ألف جنيه.

الأسرة الثانية: ستمائة ألف جنيه.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الفرع السابع من المسابقة العالمية للقرآن الكريم «المستحدث»: فرع ترجمات معاني القرآن الكريم لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وخريجي كليات وأقسام اللغات الأجنبية وغيرهم من خريجي الجامعات بشرط إجادة اللغتين العربية والأجنبية، تحدثًا وكتابة في اللغة المترجم منها واللغة المترجم إليها.

وذلك من خلال إجادة المتسابق لفهم معاني القرآن الكريم باللغتين العربية والأجنبية، التي يختارها مع اجتيازه الاختبارات المقررة في ذلك تحريريًّا وشفويًّا بالجدارة والكفاءة، في ضوء ترجمات كتاب المنتخب الصادرة عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بشرط ألا يزيد السن عن ٣٥ عامًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وألا يزيد السن عن 50 عامًا لغيرهم، مع إجادة التلاوة فقط.

الجائزة الأولى: 600 (ستمائة) ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 400 (أربعمائة) ألف جنيه.

بالإضافة إلى عدة جوائز تشجيعية بقيمة 750 «سبعمائة وخمسين» ألف جنيه.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

141متسابقًا من 60 دولة

وقالت وزارة الأوقاف، أن جميـع فـروع المسابقـة مفتوحـة للجنسين، بشـرط ألا يكـون المتسابـق قـد سبق له أن فـاز في أي عام سابق بأي مركز من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي فرع من فروع المسابقة.

أكد الدكتور أسامة فخري الجندي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، بوزارة الأوقاف، أن النسخة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، تحمل اسم القارئ الشيخ محمد رفعت، رحمه الله.

99 متسابقًا عن طريق الانترنت

وقال أن عدد المشاركين هذا العام بلغ 141متسابقًا من 60 دولة تمثل إفريقيا وآسيا وأوروبا، إلى جانب مرشحي الأزهر الشريف، ولأول مرة، أجريت التصفيات التمهيدية للمسابقة عبر الإنترنت، ما أسفر عن تأهل 99 متسابقًا، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المسابقات العالمية.

الدكتور أسامة فخري الجندي في المؤتمر التحضيري لـ المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وقدمت وزارة الأوقاف، أفرعًا جديدة في المسابقة تشمل حفظ القرآن وتفسيره، إلى جانب وجوه إعرابه وأسباب نزوله، تعزيزًا للفهم الصحيح للنصوص القرآنية ومواجهة الفكر المتطرف.

11 مليون جنيه

وأضافت وزارة الأوقاف أن قيمة الجوائز بلغت أحد عشر مليون جنيه، ما يجعلها الأعلى في تاريخ المسابقات العالمية للقرآن الكريم، تأكيدًا لأهمية هذا الحدث ودعمه المتواصل لخدمة القرآن وأهله.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وكان قد افتتح أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، المؤتمر التحضيري للنسخة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمسجد مصر الكبير، الأربعاء الماضي، بحضور قيادات وزارة الأوقاف، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والقنوات المتخصصة.