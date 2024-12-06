محلل سياسي: قضية الشرق الأوسط ليست من أولويات ترامب

قال المحلل السياسي ماهر عبد القادر، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بطبيعته شخصية غير متوقعة، ولا يمكن التنبؤ بما سيفعله، فقد انسحب من مؤتمر باريس حول المناخ، وقد كانت أمريكا أحد الممولين له، ولكن عندما تولى الحكم انسحب من هذا المؤتمر



وأضاف «عبدالقادر»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة “القاهرة الإخبارية” أنه عندما أدلى بتصريحاته، كان يحاول إرسال عدة رسائل إلى مجموعة واسعة من قادة العالم والدول والمؤسسات، كما حاول أن يوجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن مفادها أنه قام بالكثير من أجل إسرائيل، وأن ترامب يسعى لترتيب سلام مع الفصائل في غزة ولبنان كجزء من جهوده لإنهاء الحرب.

وتابع: أن ترامب حاول أيضًا أن يرسل رسالة إلى بنيامين نتنياهو بأن لديه برنامجًا عالميًا، وأن قضية الشرق الأوسط ليست من أولوياته، بل إن أولوياته تتركز على ما يحدث في أوكرانيا.

وواصل: من بين الملفات التي تأتي على سلم أولوياته في أوروبا يتعلق بالتعامل مع الناتو، حيث تواجه أمريكا مشكلات بسبب دفعها مبالغ ضخمة لتمويل الناتو من أجل حماية أوروبا، أو من خلال إبرام صفقات عسكرية تتعلق بالصواريخ الباليستية، مما يؤدي إلى زيادة حصص وميزانيات الناتو.