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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حسام صاحب يفوز برئاسة الاتحاد المصري للرجبي بالتزكية

حسام صاحب
حسام صاحب
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اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد المصري للرجبي فوز حسام صاحب برئاسة الاتحاد بالتزكية لدورة انتخابية جديدة من 2024 حتى 2028.

حضر اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الرجبي 3 هيئات رياضية من أصل 4 لها حق التصويت والانتخاب وهم: أصحاب الجياد، كلية التربية الرياضية أبو قير، ومدينة نصر فيما لم يحضر طلائع الأسطول.

نجحت قائمة حسام صاحب بالفوز برئاسة الاتحاد المصري للرجبي بالتزكية حيث لم يتقدم أحد آخر بأوراق ترشحه.

تضم قائمة حسام صاحب في الانتخابات والتي فازت جميعا بالتزكية كلًا من: “حسام صاحب رئيسًا، والأعضاء حسن أحمد خالد ومحمد مختار البلجيهي وزياد الشاذلي ومحمد أحمد فؤاد وطارق عادل ومريم موافي وشرين أحمد“.

يتكون مجلس إدارة الاتحاد المصري للرجبي من رئيس و 7 أعضاء.

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