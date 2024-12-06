عصام الحضري: أبو ريدة الأنسب لإدارة اتحاد الكرة وعليه إعادة الهيكلة

قال عصام الحضري الحارس التاريخي لكرة القدم المصرية، إن المهندس هاني أبوريدة هو الرجل المناسب لإدارة الكرة في مصر، وهو صاحب الفضل عليه وعلى أجيال عديدة من اللاعبين والنجوم، وأن وجوده سيعيد كرة القدم في مصر إلى سابق عهدها.

وأكد الحضري في تصريحات صحفية أن أبوريدة شخصية قوية في كرة القدم العالمية ولديه من الخبرات التي تجعله يعيد الكرة في مصر لسابق عهدها، بشرط أن يحصل على الحرية الكاملة في إدارة ملف كرة القدم، وأن يطبق رؤيته.

وطالب الحضري، المهندس هاني أبوريدة بضرورة العمل على إعادة هيكلة اتحاد الكرة ولجانه وإبعاد كل من سيعطل مسيرة عمل المجلس الجديد.

أبو ريدة رئيسا لاتحاد الكرة بالتزكية

فاز هاني أبو ريدة برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية بعد غلق باب الترشح بدون اي منافسين ليعود لقيادة الجبلاية بعد 5 سنوات من رحيله عقب التقدم باستقالة في 2019.