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الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصحة العالمية: 12 ألف مريض على الأقل بحاجة لإجلاء طبي من قطاع غزة

مرضى غزة
مرضى غزة
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، إجلاء 8 مرضى من قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ 14 شهرا، من أصل 12 ألف مريض على الأقل بحاجة للإجلاء، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

جاء ذلك على لسان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، في منشور على حسابه بمنصة "إكس".

وأوضح غيبريسوس أن عملية الإجلاء الطبي تمت بواسطة آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن 5 من المرضى تم نقلهم إلى بلجيكا، و2 إلى إسبانيا، و1 إلى رومانيا.

وأعرب عن شكره للحكومات التي استقبلت المرضى وكافة الداعمين والشركاء، لافتا أن 12 ألف مريض على الأقل في غزة بحاجة للإجلاء الطبي.

الصحة العالمية 12 ألف مريض غزة حرب إبادة إسرائيلية