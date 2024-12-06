استشهاد فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلى وسط قطاع غزة

استشهد فلسطينيان اليوم الجمعة، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخر بجروح خطيرة، في قصف للاحتلال شرق المغازي وسط القطاع.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منازل وبنايات بالتزامن مع إطلاق الآليات العسكرية النار في حي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44،612 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105،834 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.